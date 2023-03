Sappiamo fin troppo bene che generalmente il gusto meteo prevalente è quello del bel tempo. Bel tempo che si vorrebbe ogni giorno, vorremmo magari che splendesse sempre il sole che le temperature fossero sempre gradevoli, peccato che non stiamo ai Caraibi bensì in Europa e in particolare all’interno del bacino del Mediterraneo.

Spesso e volentieri si invidiano proprio le condizioni climatiche caraibiche o comunque quelle condizioni climatiche che consentono di avere costantemente per tutto l’anno temperature piacevoli e scarsità di precipitazioni. Solo che ci si dimentica che magari in quei luoghi i problemi sono altri, ad esempio i terribili cicloni provenienti dagli oceani.

Qui da noi fortunatamente il clima è differente, per lo meno lo era fino a qualche anno fa perché la scarsità di precipitazioni e le alte temperature che sempre più spesso attanagliano anche le nostre regioni ci stanno conducendo verso un fenomeno certificato da diversi studi: la desertificazione.

Attenzione, con desertificazione non dobbiamo pensare alle dune di sabbia a dobbiamo pensare invece a un impoverimento dei suoli sui quali pian piano faranno fatica a crescere le specie vegetali.

È per questo motivo che si dovrebbe riflettere molto attentamente su quelli che sono i gusti e i desideri meteo. Si dovrebbe sperare nella normalità stagionale, significa che dovremmo sperare in un inverno che faccia l’inverno, in una primavera faceva primavera, in un’estate che faccia l’estate in un autunno che faccia l’autunno.

È per questo motivo che l’importanza meteo di pioggia e neve è imprescindibile. Ce ne stiamo rendendo sempre più conto, la carenza di pioggia e conseguentemente di acqua nei bacini di raccolta si fa veramente sentire con tutti gli annessi e connessi. Quindi dobbiamo sperare che tornino le piogge in grande stile e che sulle nostre montagne continui a cadere la neve.