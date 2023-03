L’evoluzione meteo per i prossimi dieci giorni è ampiamente evidenziata dai nostri articoli di previsione, con i quali i colleghi vi parlano anche dell’ingresso di perturbazioni nell’area del Mediterraneo centrale, perciò anche in Italia.

Nel frattempo, la situazione attuale conclama il cambiamento climatico percepibile da tutti. Siamo ai primi di marzo, c’è siccità al Nord Italia, ma anche al Centro non se la passano bene. Però, ci sono anche aree d’Italia dove è piovuto all’apparenza tantissimo, ciò perché i torrenti ed i fiumi che per brevi periodi sono stati in piena, hanno immesso enormi quantità nelle dighe di raccolta. Ma queste non sono uniformemente distribuite in Italia.

Il clima mediterraneo, essendo asciutto, anzi, secco d’estate, con un’irregolarità pluviometrica, nei decenni ha reso obbligatorio costruire gli invasi soprattutto al Sud Italia, in Sardegna ed in Sicilia, dove c’è la maggiore concentrazione. Questi sono presenti anche al Nord Italia, spesso per generare energia elettrica, non per la siccità che è stato da sempre un evento meteo rarissimo.

Ebbene, in una fase di penuria di piogge, abbiamo notizia che si potrebbero aprire le chiuse di alcune dighe perché c’è troppa acqua in alcune dell’Emilia, una delle regioni che maggiormente patisce la siccità in ambito agricolo, poi anche in altre del Sud, in Sicilia ed in Sardegna.

Tutto ciò perché è piovuto, ma la pioggia è caduta ovunque in tempi brevissimi, riempendo le dighe, ma affluendo in minima parte delle falde acquifere.

Le previsioni del Centro Meteo Europeo sono eloquenti: nei prossimi dieci giorni pioverà soprattutto, così parrebbe, nelle regioni del Mar Tirreno, pochissimo al Nord Italia, dove c’è fame d’acqua.