Dinamicità: questo il tema mezzo dominante delle prossime settimane. È quanto emerge dall’osservazione dei vari modelli di previsione, orientate ormai a consegnarci nelle mani di quella variabilità atmosferica tipicamente primaverile.

È molto interessante notare come l’intensa attività ciclonica atlantica rappresenti l’elemento più caratterizzante nelle proiezioni dei centri di calcolo internazionali, allo stesso modo dobbiamo registrare varie ondulazioni cicloniche che potrebbero innescare diverse fasi di maltempo.

Vi starete chiedendo che ne sarà delle temperature, quesito assolutamente lecito perché ormai al minimo accenno di alta pressione qui si rischia il caldo epocale. Ebbene, anche le proiezioni termiche sembrano riservare sorprese molto molto interessanti. Di che genere? Beh, anche in questo caso possiamo senz’altro identificare la tipica volubilità stagionale tra saliscendi importanti.

Diciamo questo, che proprio le ultimissime proiezioni sembrano puntare con più decisione verso il mantenimento di temperature superiori alle medie stagionali per periodi più o meno prolungati. Non una buona notizia quindi, perché poi gli eccessi termici rischieremmo di pagare a caro prezzo nel momento in cui dovessero arrivare gli ultimi colpi di coda dell’inverno e fidatevi che ci saranno.

La cosa però più importante, a nostro avviso, è che effettivamente il transito di varie perturbazioni atlantiche dovrebbe garantire buoni apporti precipitativi. Quindi piogge, quindi anche nevicate sulle Alpi. Basterà a mettere un freno alla grave siccità che ancora attanaglia il nord Italia? Lo vedremo, importante è che ci sia un cambio di circolazione poi il bilancio ovviamente si farà a fine stagione.

E il freddo? Beh, restiamo convinti della nostra opinione ovvero che nel corso della seconda metà di marzo possano effettivamente subentrare irruzioni artiche di una certa consistenza e quindi si possano riaffacciare nevicate a bassa quota. Ovviamente non appena inizieranno ad arrivare segnali dai modelli previsionali li commenteremo insieme.