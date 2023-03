Quando arriveranno? Tra non molto, non preoccupatevi. Anzi, forse è il caso di iniziare a preoccuparsi perché in epoca di riscaldamento globale potrebbero essere ondate di caldo davvero furibonde.

Condizioni meteo climatiche estreme, se preferite la solita estremizzazione meteo climatica. Non ci credete? Beh, prendere qualche mappa di previsione e provate a dare un’occhiata alle temperature previste nel sud della Spagna. Quando? Tra qualche giorno. Ecco, quella sarebbe la risposta più opportuna.

Si prospettano, in quelle zone, temperature estive con punte che potrebbero già raggiungere 30°C. O comunque andarci molto vicine. Fortunatamente qui da noi non è ancora giunto quel momento, ma arriverà. Forse già a marzo, più probabilmente ad aprile. D’altronde in questi ultimi anni – per non dire decenni – basta un non nulla per far sì che le temperature schizzino paurosamente all’insù.

All’insù verso valori incredibili, valori assolutamente fuori scala. Questi giorni, senza andare troppo lontano, l’aria mite sta facendo salire rapidamente le temperature e in alcune zone d’Italia non mancheranno picchi di 25°C. Comunque valori nettamente superiori alle medie stagionali e sembra già passata un’eternità dagli ultimi freddi invernali.

Se tale situazione termica si fosse verificata, ad esempio, nel mese di maggio molto probabilmente si starebbe parlando già di over 30°C. Ma lo ripetiamo, non manca molto. Ormai stiamo andando incontro al cambiamento atmosferico emisferico e seppur tale cambiamento sembri destinato a portarci altre situazioni invernali, prima o poi entreremo in modalità “estate on”.

Il terribile caldo africano arriverà, più prima che poi. Se sarà poi meglio, ma purtroppo in questi ultimi decenni ad avere la meglio è sempre stato il prima.