Obiettivo prima decade di aprile, obiettivo una svolta meteo climatica che potrebbe avere veramente del clamoroso. Non che marzo non abbia in qualche modo provato a cambiare marcia, però è innegabile che abbia avuto delle difficoltà per certi versi inaspettate.

Difatti ci aspettavamo che già nel corso del presente mese potessero alternarsi condizioni meteorologiche diametralmente opposte o comunque che qualche perturbazione ben più consistente di quelle che abbiamo avuto potesse portare precipitazioni degne di questo nome. Purtroppo le difficoltà atmosferiche sono state importanti, molto probabilmente perché i tempi di propagazione di alcuni movimenti che abbiamo descritto le settimane a cavallo tra fine febbraio i primi di marzo si sono un po’ dilatati.

Ora però ci siamo, ora quelle dinamiche potrebbero realmente dare il la definitivo a quella primavera capricciosa a cui eravamo abituati in passato o comunque a quella primavera altalenante capace di alternare periodi di bel tempo a perturbazioni particolarmente intense.

I modelli previsionali, per la prima decade di marzo, sono ormai tutti orientati verso un profondo cambiamento dell’impianto barico su scala europea. Un cambiamento che dovrebbe portare l’alta pressione a spingersi verso nord e quindi dovrebbe proporci irruzioni di aria fredda in diverse zone d’Europa. Mediterraneo compreso.

Attenzione perché potrebbe scapparci qualche colpo di coda invernale degno di tale nome, quindi in grado di scatenare contrasti termici molto forti e conseguentemente fenomeni altrettanto intensi. Comprese le nevicate.

Nevicate che andrebbero a coinvolgere i rilievi ma attenzione alle possibili sorprese, infatti non possiamo escludere che e nevicate siano in grado di estendersi in qualche caso anche a quote collinari. Ed è quello che stiamo scrivendo da tempo, anche se ovviamente per quanto riguarda i dettagli previsionali dovremo attendere maggiori ragguagli da parte dei centri di calcolo internazionali.