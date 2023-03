In un’ottica di estrema variabilità meteo che è insita di marzo, ecco che l’Africa settentrionale nelle prossime settimane sembrerà ribollire. A Il Cairo si registrano temperature di 30°C con scarsa umidità, ma con scarsa visibilità per via delle polveri del Sahara in sospensione. Ma l’Egitto da noi è molto distante, eppure tale stazione meteo ci dà il segnale che le masse d’aria tropicali si spostano verso nord, e che la radiazione solare è aumentata.

E la crescita della radiazione solare la osserviamo anche in Italia, con le temperature massime nelle località distanti dal mare sopra la media, ovviamente, laddove non ci sono nubi.

Oggi vi parleremo di un’ondata di calore verso la Spagna dove sono attesi i 30°C, ebbene, quella calura, alla luce degli ultimi aggiornamenti si propagherà verso l’Italia. E gli effetti sulla temperatura non tarderanno a manifestarsi con picchi estremamente elevati. Sarà comunque un breve episodio, seguirà un brusco calo termico.

Direte che nulla di ciò è inedito, anche in altri anni abbiamo avuto per marzo dei peridi mitissimi. Ma in un’ottica generale il caldo è sempre molto presente nella nostra quotidianità, incrementando di conseguenza le temperature medie.

La bolla d’aria calda, salvo novità da parte dei modelli matematici, invaderà l’Italia il prossimo fine settimana, raggiungendo un picco estremo qualche giorno dopo, con valori che per alcune città saranno quelli che sono le temperature massime di giugno. Non sono affatto normali, anche se solo stime, i 24-25°C in Val Padana per avvezione d’aria calda e non da Favonio. Per altro, a causare questo fenomeno sarà l’anticiclone africano, quello che durante la stagione estiva ci fa patire per la calura estrema.

Una curiosità, le località influenzate dalle masse d’acqua marine avranno temperature più basse, in quanto, le terre emerse si riscaldano molto più rapidamente rispetto ai mari durante le giornate soleggiate.

Temperature massime fino al 19 marzo 2023 per i capoluoghi italiani

Catania 25°C

Tortolì, Olbia, Asti 24°C

Brescia, Oristano, Villacidro, Bologna, Nuoro, Cagliari, Lanusei, Sanluri, Alessandria, Modena, Palermo 23°C

Reggio nell’Emilia, Milano, Monza, Vercelli, Torino, Firenze, Novara, Forlì, Iglesias, Prato, Ascoli Piceno, Bergamo, Cremona, Lodi, Pavia, Pistoia, Siracusa, Parma, Savona, Benevento, Cosenza, Piacenza, Taranto 22°C

Roma, Agrigento, Carbonia, Caserta, Como, Lecco, Mantova, Reggio di Calabria, Caltanissetta, Catanzaro, Crotone, Pescara, Bari, Barletta, Foggia, Genova, Ragusa, Sassari, Terni, Trani 21°C

Lucca, Messina, Andria, Salerno, Frosinone, Grosseto, Imperia, Tempio Pausania, Cuneo, Latina, Arezzo, Brindisi, Cesena, Trapani, Trento, Matera, Rimini, Ravenna, Verbania, Napoli, Pesaro, Vibo Valentia, Lecce 20°C

Aosta, Ancona, Avellino, Rovigo, Teramo, Varese, Pisa, Sondrio, Ferrara, La Spezia, Massa, Chieti, Viterbo, Macerata, Verona, Carrara, Biella, Siena, Livorno, Bolzano, Padova 19°C

Urbino, Enna, L’Aquila, Perugia, Rieti, Isernia, Treviso, Fermo 18°C

Campobasso, Vicenza, Potenza, Venezia 17°C

Pordenone, Trieste 16°C

Udine, Belluno, Gorizia 15°C