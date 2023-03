Chiaro, vista la carenza di precipitazioni in varie zone d’Italia e soprattutto nelle regioni settentrionali viene da chiedersi quand’è che torneranno le grandi piogge ma soprattutto quand’è che le condizioni meteo torneranno quelle di un tempo.

Diciamola tutta, la paura più grande è che le condizioni meteo climatiche non tornino più ad essere quelle di una volta o magari ci riusciranno ma tra secoli. Le vere climatiche richiedono tempi di un certo spessore per avvicendarsi, significa che se in questo momento dovessimo trovarci all’interno di un’era climatica fatta da temperature più alte e carenza di precipitazioni per poter rivedere qualcosa di decente si dovrà aspettare chissà quando.

Altro elemento innegabilmente importante è l’intensità delle precipitazioni allorquando si verificano. Perché nell’epoca dell’estremizzazione meteo i fenomeni sono anch’essi estremi. Pioverà sicuramente di meno, ma quando piove piove per davvero. Anzi quando piove rischia spesso e volentieri di causare dei danni perché negli ultimi decenni gli eventi alluvionali si sono moltiplicati anche da noi.

Qualcuno obietterà che le alluvioni ci sono state sempre, anche in altre epoche climatiche, certamente non possiamo affermare il contrario ma non si può negare che i tempi di ritorno (rispetto al passato) si siano decisamente accorciati.

Al di là di tutti questi aspetti che conosciamo fin troppo bene, diciamo che comunque siamo ottimisti perché come detto anche in recenti editoriali alcuni pattern climatici già da qualche anno sembrano intenzionati a riportarci verso un’atmosfera più somigliante a quella di diversi anni fa. Affinché certi meccanismi possano realizzarsi ovviamente ci vuole del tempo, ma siamo confidenti sul fatto che l’era meteo delle grandi piogge tornerà.

Tornerà anche l’era meteo dei grandi inverni, quindi dalle grandi nevicate, quindi del freddo, quindi dal gelo. Non abbiate timore, la normalità meteo climatica ben presto tornerà palesarsi.