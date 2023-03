Che ci si aspetti una primavera turbolenta non è un segreto, però un conto è crearsi delle aspettative sulla base di attente valutazioni meteo climatiche un conto è buttarla lì senza avere la minima idea di quello che sta succedendo all’atmosfera dell’emisfero settentrionale.

Certo, anche conoscendo certi movimenti potrebbe accadere tutto il contrario di tutto, peraltro la stagione primaverile come ben saprete è estremamente capricciosa e capace di sovvertire qualsiasi previsione figuriamoci un trend meteo climatico che vorrebbe avere la pretesa di individuare scenari stagionali.

Premessa d’obbligo per dirvi che, non avendo come sempre la sfera di cristallo, quel che stiamo per scrivere potrebbe evidentemente subire pesanti modifiche.

Dobbiamo aspettarci, da qui a maggio, una corsa costante verso quella che poi sarà l’estate. Quest’anno ci aspettiamo un percorso proibitivo, perché ricco di ostacoli e di tornanti particolarmente stretti. Purtroppo non abbiamo una mappa per poter seguire il tracciato, così da sapere dove eventualmente sono posizionati ostacoli tornanti, in questo caso dovremo procedere come si suol dire a vista.

Abbiamo una bussola, questo è vero, la bussola della nostra esperienza della conoscenza di determinati movimenti atmosferici. Questo potrebbe aiutarci ad affrontare al meglio tutte le difficoltà di un percorso che si preannuncia difficile. Sarà molto probabilmente una primavera antipatica, fatta di estremi meteo climatici: freddo e caldo, sole pioggia, grandine neve, insomma di tutto un po’.

Basterà per accontentare anche i palati più fini o gli amanti della fatica esasperata? Questo lo vedremo, sicuramente non ci annoieremo. Questo possiamo assicurarvelo.