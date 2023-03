Marzo è un mese dal meteo impegnativo. Ci troviamo spesso a definirlo come un periodo dell’anno “pazzerello”, insomma, molto varabile. E su ciò avremo da scrivere parecchio nei prossimi giorni.

Quando ho registrato questo video ho espresso la massima incertezza previsionale. È questo che narro tentennando, nel mio tutto improvvisato, ma migliorerò prossimamente, non sono abituato a mostrarmi in foto o video, e perdonerete l’imbarazzo.

Marzo è un periodo dell’anno dove possiamo assistere quasi alle 4 stagioni.

Possiamo avere ondate di caldo con i primi 30 gradi in alcune località. E tenete conto che questo dovrebbe essere il valore dell’estate, e non i 35 gradi e oltre che invece ormai vediamo ricorrentemente nella stagione estiva.

Si possono manifestare le burrasche in stile autunnale, con profonde aree di bassa pressione, e di queste, negli ultimi anni ne abbiamo avuto diverse, d’altronde ormai il meteo estremo prevale sul maltempo più clemente. A marzo possiamo avere un anticipo di primavera, ed è ciò che avremo alcuni giorni della settimana che inizia, con i 20 gradi anche al Nord Italia non per Favonio. Potremmo avere dei colpi di coda dell’inverno, ma questi, volendo li abbiamo anche già visti gli scorsi giorni, con la neve che è caduta, anche se molto bagnata, sino alla pianura emiliana. Era inverno per le basse temperature diffuse a tutta Italia, la neve a quote medie anche nel Centro Italia e la Sardegna. Su quest’ultima la neve è giunta sino ai 700 metri, mentre la vicina Corsica, vista dal satellite, complice l’orografia, appare quasi tutta imbiancata.

Insomma, eccovi marzo.

E come avrete modo di leggere nei vari articoli del Meteo Giornale, affronteremo i vari fenomeni, perlopiù parleremo di eccessi meteo, o meglio, che potremmo avere, perché la previsione meteo non è certezza, bensì previsione.

Previsione Meteo

La previsione del tempo o previsione meteorologica è il processo di utilizzo di tecniche scientifiche per stimare le condizioni atmosferiche future in una determinata area geografica, ad esempio la temperatura, la pressione atmosferica, l’umidità, le precipitazioni e i venti. La previsione meteo si basa sull’analisi di dati atmosferici passati e presenti, nonché sulle simulazioni di modelli matematici dell’atmosfera che prevedono il comportamento futuro del sistema.

Pensate che ciascun modello matematico ogni poche ore sforna anche decine di simulazioni dell’evoluzione delle masse d’aria atmosferiche parallele a quello che viene definito run, o meglio corsa ufficiale.

La previsione è la probabilità che una serie di eventi meteo si realizzino, non è mai una certezza assoluta, anche se ormai, rispetto a qualche decina di anni fa, le previsioni meteo sono molto più precise.

Le previsioni meteorologiche sono utili per una vasta gamma e la pianificazione di attività, tra cui la prevenzione di eventuali disastri causati da fenomeni meteo devastanti.

Centro Meteo Europeo (ECMWF)

La prima settimana di previsione vedrà il Nord Europa al gelo, Isole Britanniche comprese, ma anche fin sino a nord delle Alpi. Nord Italia con temperature nella media. Il resto d’Italia con temperature decisamente sopra la norma. Però, abbiamo visto che potrebbe non essere così, che anche il Nord Italia potrebbe andare molto sopra la media del periodo.

Centro Meteo Europeo (ECMWF): colpo di coda dell’Inverno?????

La previsione per la prima settimana di aprile, come temevo, prospetta un rallentamento del tepore, e come ormai ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni, si potrebbe manifestare un colpo di coda invernale? Avremo modo di saperne di più prossimamente.

Centro Meteo Europeo (ECMWF)