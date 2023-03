Guarda un po’ chi si vede all’orizzonte, il mese di aprile. Che novità, direte voi, non stiamo facendo altro che registrare il normale incedere delle stagioni, in questo caso appunto della primavera.

Fin qui nulla di strano, però come sapete il nostro ruolo è quello di commentare evoluzioni meteo climatiche e magari di provare a stilare delle ipotesi sulla base di attente analisi modellistiche. Analisi che abbiamo effettuato ampiamente nel corso delle scorse settimane e sulle quali abbiamo realizzato degli approfondimenti che poi chiaramente abbiamo proposta la vostra attenzione.

Bene, se avete letto quegli approfondimenti dovreste sapere che confidiamo tanto nel mese di aprile. Si dice “aprile dolce dormire” però in questo caso preferiremmo non addormentarci perché se dovessimo dormire probabilmente vorrebbe dire che aprile sarà un mese all’insegna del bel tempo e del tepore primaverile.

Bel tempo e tepori che certamente non mancheranno, probabilmente già nel corso della prima settimana avremo a che fare con l’alta pressione subtropicale, però siamo sempre più convinti che il meteo cederà di schianto sotto i colpi di aprile.

Cederà di schianto nel senso che il maltempo potrebbe essere letteralmente spazzato via da sorprese artiche, o comunque da sorprese di carattere vagamente invernale se non pienamente invernale. Comunque sia ci aspettiamo delle fasi di maltempo particolarmente incisive, non è un caso ad esempio che qualche modello previsionale stia fiutando l’isolamento di una pericolosa area ciclonica tra la Sardegna e il Nordafrica.

Ecco, queste potrebbero essere struttura molto pericolosa perché innescherebbero fasi di maltempo durature e molto intense. Magari non andrà così, o magari sì, o magari farà freddo come vi abbiamo detto, però siamo certi che aprile non deluderà le attese quindi sarà bene non farsi trovare impreparati.