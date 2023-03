I recenti approfondimenti sono stati dedicati principalmente all’ondata di freddo che dovrebbe transitare in Italia nel corso dell’ultima settimana di marzo. Sicuramente un cambiamento delle condizioni meteo climatiche che in pochi immaginavano, però non noi che già da tempo di dicevamo che qualcosa del genere poteva sicuramente accadere.

Se è vero però che un colpo di coda nel mese di marzo possiamo considerarlo assolutamente normale è altrettanto vero che ciò che potrebbe succedere ad aprile avrebbe sicuramente qualcosa di anomalo soprattutto se le dinamiche ipotizzate nelle ultime ore da alcuni autorevoli modelli di previsione dovessero effettivamente verificarsi.

Stiamo parlando di uno sconvolgimento atmosferico in piena regola, infatti le autorevoli proiezioni dei centri di calcolo internazionali iniziano a fiutare una possente ondata di freddo sull’Europa orientale. Attenzione, non stiamo parlando di freddo, stiamo parlando addirittura di aria gelida che più avrebbe dall’artico russo in quella direzione.

Sì ma in tutto questo l’Italia che cosa c’entra? Domanda assolutamente lecita alla quale diamo una risposta dicendovi che l’Italia potrebbe rappresentare proprio uno degli obiettivi principali di tale manovra.

Significa che aria molto fredda potrebbe arrivare sul Mediterraneo centrale determinando un ritorno dell’inverno in piena regola. Nonché ad aprile non possa succedere, d’altronde anche un anno fa di questi tempi si iniziava a parlare della possibile massiccia ondata di freddo artico dei primi di aprile.

Qui però stiamo parlando di manovre che potrebbero avere delle ripercussioni notevolissime per tutta la prima decade di aprile, se non addirittura per tutta la prima metà del prossimo mese. Un mese che pertanto confermerebbe quella che era la nostra idea iniziale ovvero decisamente fresco se non persino freddo e con possibilità di copiose nevicate sui rilievi. Oltre chiaramente alle piogge da considerarsi assolutamente benefiche.