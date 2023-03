Il mese di aprile in Italia è stato spesso teatro di estremizzazioni meteorologiche, con ondate di freddo tardivo che hanno sconvolto le previsioni. Negli ultimi decenni, abbiamo assistito a fenomeni invernali straordinari che hanno lasciato il segno, come la nevicata di metà aprile 1991 che ha imbiancato la Val Padana, o quella del 7-8 aprile 2003, che ha colpito quasi l’intera Italia.

Nel 2001, durante il weekend pasquale, un blocco d’aria fredda proveniente dal Nord Europa ha causato abbondanti nevicate nelle regioni centrali, mentre l’aprile 2003 è stato segnato da un’ondata di freddo senza precedenti. Quest’ultima è stata causata da un vasto anticiclone che si estendeva dalle Isole Britanniche alla Penisola Scandinava, e che ha portato isoterme gelide comprese tra -5° e -10°C ad 850 hPa. La temperatura è crollata fino a -14,4°C sul Monte Paganella e -12,2°C sul Monte Cimone, e la neve è caduta su molte città, come Bologna, Ancona, Pescara, Campobasso e perfino Bari e Brindisi.

Le ondate di freddo però non sono di lunga durata, e il mese di aprile può diventare subito caldissimo, si pensi al 2003, quando in poche settimane divenne estate, culminando con la stagione estiva più calda mai registrata dall’inizio dell’era meteorologica. Anche il 1956 è stato un anno molto particolare, abbiamo parlato del gelo di febbraio, ma in aprile una profonda saccatura fredda proveniente dalla Scandinavia che ha attraversato l’Italia, colpendo soprattutto il versante adriatico, accompagnata da isoterme che hanno raggiunto i -10°C ad 850 hPa.

Negli ultimi anni stiamo osservando il succedersi di numerose ondate di gelo tardivo. Ciò è causa di danni alla vegetazione ed in agricoltura. Quest’anno, se ciò dovesse avvenire, i danni sarebbero maggiori perché da due anni, gran parte d’Italia patisce una siccità storica.

Aprile in Italia è stato spesso teatro di eventi climatici estremi, con ondate di freddo tardivo che hanno sconvolto le aspettative, rovinato i fine settimane festivi, tra cui quelli di Pasqua. Le previsioni meteo sono state spesso prese di mira dagli operatori turistici, ma il tempo di aprile è molto mutevole, dal sole mite si può, teoricamente passare a nevicate in pianura. Questi fenomeni lasciano il segno nella memoria, ma poi ci si scorda e si pretende che aprile sia un mese dal tempo stabile, con previsioni meteo ideali per i nostri progetti.

Ma il meteo bizzarro di questi mesi della primavera ricordano l’imprevedibilità del clima e la sua capacità di sorprenderci sempre.