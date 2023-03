Nel corso degli ultimi anni, per non dire decenni, ci siamo abituati a commentare condizioni meteo climatiche davvero incredibili. Incredibili non tanto per il freddo, quanto per il caldo.

Spesso e volentieri abbiamo parlato di caldo anomalo, spesso e volentieri abbiamo dovuto commentare stagioni estive come non se n’erano mai viste. Dopo la terribile estate del 2003 passavamo di aver visto il peggio, invece nel corso degli ultimi anni si sono verificate ondate di caldo magari nemmeno durature ma ben più intense in termini di temperature raggiunte.

Alla luce di tutto ciò la preoccupazione, già dalla primavera, è quella che l’anticiclone subtropicale possa prendere il sopravvento e non andarsene più. In questo periodo sarebbe un qualcosa di estremamente deleterio, infatti abbiamo necessità di piogge non certo di anomalie termiche positive.

Ed eccoci quindi arrivati alle buone notizie perché a quanto pare di caldo anomalo per il momento non ne vedremo per un po’ di tempo. Probabilmente ci sarà un’altra fiammata africana negli ultimissimi giorni di marzo, ma anche in quel caso dovrebbe trattarsi di qualcosa di temporaneo.

Anzi, potrebbe trattarsi di un antipasto in vista dello sconvolgimento meteo climatico che potrebbe realizzarsi nelle giornate successive ovvero nel corso della prima settimana di aprile. Come spesso capita la Pasqua potrebbe riservare delle sorprese invernali davvero clamorose, con possibilità di freddo intenso nevicate a bassa quota.

Ed ecco quindi che il meteo anomalo non sarebbe quello col caldo ma quel punto diventerebbe il meteo anomalo al contrario, ovvero col freddo.