Sapete che vi diciamo? Che iniziamo a stancarci. Sì, iniziamo a stancarci anche noi nel vedere sempre le solite configurazioni meteo climatiche.

A volte lavorare in questo settore, ovvero quello meteorologico, diventa davvero frustrante. Non perché la materia non sia affascinante, non perché la passione non sia più quella di una volta, ma perché sono anni ormai che puntualmente arriva la primavera e si inizia a parlare di alta pressione.

Non dell’alta pressione delle Azzorre, dovesse tornare faremo una gran festa, qui si sta parlando come avrete capito dell’anticiclone africano ovvero di quella struttura che per tutta una serie di motivi (non sta a noi stabilirli piuttosto magari commentarli) ha preso letteralmente il sopravvento.

Se vi sarà capitato di dare un’occhiata alle proiezioni termiche per i prossimi 10 giorni avrete notato un pauroso saliscendi, il che considerando che siamo in primavera ci sta, ciò che forse non ci sta sono le anomalie positive che si intravedono all’orizzonte. Infatti stiamo già per registrare un sensibile aumento delle temperature che ci terrà compagnia per diversi giorni, poi avremo probabilmente un crollo verticale a causa di una saccatura Nord atlantica o addirittura di matrice polare.

A seguire, quando ormai saremo già ad aprile, potrebbe ripresentarsi guardacaso l’alta pressione subtropicale. Ecco, guardando quelle proiezioni possiamo notare come nel corso della prima settimana del prossimo mese le temperature potrebbero orientarsi nuovamente ampiamente al di sopra delle medie stagionali.

Che novità, direte voi… Beh, non possiamo certo biasimarvi, non sarebbe una novità però diciamo che ci siamo stancati di dover commentare ogni volta sempre la solita storia meteo.