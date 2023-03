Ogni giorno è una lotta per cercare di trovare una notizia meteo climatica fragorosa, sorprendente, di quelle che lasciano senza parole. Così facendo spesso si trascurano altri aspetti ovvero quelli che dovrebbero essere presi in considerazione per stilare una proiezione, quindi gli elementi tecnici.

La ricerca dello scoop meteo è costante, soprattutto in quelle fasi di transizione come può essere l’attuale durante la quale (diciamola tutta) nei meteo appassionati subentra un po’ di noia. Perché l’inverno si sta lasciando, perché il freddo tornerà tra da vari mesi, perché presto andremo incontro a quella monotonia anticiclonica che ridurrà gli spunti di discussione pressoché al nulla.

Invece no, lo scoop ci può essere anche in primavera. Basta solo avere pazienza, anzi saper aspettare che l’atmosfera ci dia quelle risposte che magari stiamo cercando. Ma quali sono le risposte che stiamo cercando? Beh, anzitutto vorremmo capire se la siccità potremmo lasciarci alle spalle. Quindi vorremmo capire, anzi ci piacerebbe capire quando e se torneranno le piogge.

Poi vorremmo capire, ad esempio, se effettivamente ci sarà spazio per i colpi di coda dell’inverno. Colpi di coda dell’inverno che nel mese di marzo non dovrebbero mai mancare, quindi molti attendono con ansia di capire se matureranno nuove occasioni per nevicate a bassa o bassissima quota.

Beh, diciamo che le premesse per situazioni estremamente interessanti nelle prossime settimane ci sono tutte. Poiché si tratti di piogge, che si tratti di neve, che si tratti di temporali, che si tratti di grandinate, tranquilli perché lo scoop meteo arriverà comunque e in tanti non solo lasceranno scappare. Magari anche, perché succede spesso, ingigantendo un po’ le cose.