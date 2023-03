Chi si fosse illuso che il caldo Nordafrica si fosse ritirato per un bel po’ di tempo molto probabilmente dovrà ricredersi. Le condizioni meteo climatiche, tra qualche giorno, potrebbero subire un cambiamento sostanziale. Anzi, carte alla mano dovrebbero subire un cambiamento sostanziale.

È innegabile che l’alta pressione africana si stia per posizionare a due passi dalle nostre regioni. Le fondamenta strutturali raggiungeranno il Marocco, ma propaggini importanti si estenderanno ai settori meridionali della penisola iberica laddove ci aspettiamo temperature di inizio estate.

Qui da noi non dovrebbero arrivare termiche di quella portata, ma dando un’occhiata alle varie proiezioni termiche possiamo dirvi che nel corso dei prossimi 7-10 giorni vi sarà la possibilità di picchi di temperatura massima di circa 25°C in varie zone d’Italia. Stiamo parlando evidentemente di anomalie termiche positive, su questo non ci piove.

Ed ecco quindi che in molti già si stanno affrettando a dare per spacciata la primavera parlando di anticiclone vita natural durante. Assolutamente sbagliato, infatti potrebbe trattarsi di una semplice parentesi destinata a soccombere molto in fretta. Attenzione tra l’altro perché eventuali eccessi termici, considerando che siamo in un mese particolarmente turbolento, si potrebbero pagare a caro prezzo.

Continuiamo a credere, ormai lo stiamo ripetendo da giorni, che il freddo non sia per niente finito e quindi neppure l’inverno. Un bel colpo di coda, se non più di uno, cielo aspettiamo nella seconda metà di marzo ma anche durante il mese di aprile. Per colpo di coda d’inverno intendiamo una violente irruzione artica che andrebbe letteralmente a scompigliare il Mediterraneo con del maltempo particolarmente forte e fenomeni quali grandine e neve a gogo.

Quindi piano nell’affermare che l’incubo meteo del caldo africano si sta materializzando, gli ostacoli sono e saranno sempre dietro l’angolo.