Chi si stupisce forse delle nevicate che stanno coinvolgendo l’arco alpino o la dorsale appenninica? Beh, se ci si stupisce non si ha ben chiaro il contesto meteo climatico primaverile e in modo particolare quello di marzo.

Possiamo affermare tranquillamente che stiamo vivendo un mese decisamente meno vivace di quello che dicono le statistiche, non scordiamoci infatti che marzo è considerato il mese più pazzerello dell’anno. Ovvio, non è una regola, tutto dipende dalle complesse dinamiche atmosferiche e da come ci arriviamo, però spesso e volentieri può succedere che nel mese di marzo si alternino fiammate invernali e fasi pienamente primaverili.

Il fatto che possa nevicare anche a bassa quota non deve minimamente stupire, è successo in passato e potrà accadere nuovamente in futuro. Semmai dobbiamo stupirci del fatto che non abbia ancora nevicato a bassa quota, eccezion fatta proprio per i primissimi giorni del mese allorquando si arrivava da un’ondata di maltempo derivante da un irruzione di aria fredda sul Mediterraneo.

Dovessimo fare un bilancio di marzo, visto che ormai siamo arrivati alla sua conclusione e sappiamo quali saranno le condizioni meteo climatiche che ci aspettano, dovremmo dirvi che si è trattato di un mese avaro di precipitazioni su gran parte d’Italia.

Non solo, a livello termico sono state più le giornate che hanno visto temperature superiori alle medie stagionali piuttosto che il contrario. Ma anche questa purtroppo non è una novità, anzi nei prossimi giorni ahi noi avremo a che fare con un rialzo termico ancora più consistente ma che fortunatamente durerà soltanto qualche giorno.

In definitiva marzo non è stato un granché ma chissà che non sia stato un mese preparatorio in vista di un aprile decisamente più interessante.