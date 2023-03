Che il brutto tempo possa piacere o meno, in questo momento dovrebbe passare in secondo piano. In questo momento abbiamo necessità di un cambiamento sostanziale delle condizioni meteo climatiche, un cambiamento che dovrebbe avvenire nel corso della prima settimana di Aprile.

Anzi, per la precisione dovrebbe avvenire nei primi giorni di Aprile ovvero nel momento in cui dovrebbero iniziare a riversarsi in troposfera quei cambiamenti (profondi) indicati le settimane scorse e che avevano interessato il vortice polare. Vortice polare che ormai è destinato a salutarci ritrovarlo chissà quanto informa nel corso del prossimo autunno.

Al di là però di quello che rappresenta il vortice polare, aprile potrebbe davvero vestirsi da marzo ed essere ben più capriccioso di quanto il tempo non sia stato fino ad oggi.

Poi tutti a cercare gli eventi estremi, che sappiamo essere molto molto interessanti per i meteo appassionati però in questo caso più che gli eventi estremi ciò che ci interessa è che piova. Ma che piova bene, non la pioggia di un giorno e poi alta pressione, qua abbiamo necessità di piogge serie, di piogge che possano persistere per giorni o che comunque si possono presentare per più giorni nel mese di aprile.

Non solo, a meno che non piova veramente tanto (ma sappiamo che le piogge eccessive poi hanno l’effetto opposto) avremo necessità di determinate condizioni meteo climatiche anche nel mese di maggio e diciamo che le premesse in tal senso ci sono tutte. Premesse che sembrano indicare un mese di maggio all’insegna dell’instabilità, poi per carità sicuramente non mancheranno delle fasi di bel tempo e magari anche temperature superiori alle medie stagionali ma i capricci della primavera potrebbero avere ripercussioni per un lungo periodo.

Gli amanti dell’estate del caldo è bene quindi che si mettano un attimino l’anima in pace e attendono pazientemente il loro turno, adesso è il turno della primavera.