Che la primavera sia una stagione dinamica, anzi diciamo la stagione dinamica per eccellenza non è un segreto. Però quel che potrebbe accadere da qui a Pasqua potrebbe avere davvero dell’incredibile, ovvero le condizioni meteo climatiche potrebbero alternare paurosamente condizioni di freddo caldo freddo caldo freddo e così via.

Guardate, non ci stiamo inventando nulla: date un’occhiata ai modelli previsionali. Bene se avete visto qualche mappa, soprattutto nelle ultimissime emissioni dei centri di calcolo internazionali, non vi sarà sicuramente sfuggito un trend estremamente altalenante, per certi versi lo si potrebbe definire addirittura cervellotico.

In questo momento sappiamo che gran parte delle nostre regioni sono alle prese con un vero e proprio anticipo di primavera, figlio di un’espansione dell’anticiclone subtropicale e quindi con conseguente forte rialzo delle temperature. Sappiamo poi che nella prima parte della prossima settimana, l’ultima del mese di marzo, transiterà un nucleo di aria fredda che farà crollare le temperature e che ci riporterà temporaneamente l’inverno.

Perché temporaneamente? Beh, perché dovrebbe seguire a quanto pare una nuova più cattiva rimonta anticiclonica subtropicale capace stavolta di far schizzare le temperature su valori addirittura pre estivi. Fortunatamente, lo ripetiamo, dovrebbe durare veramente poco perché dovrebbe trattarsi del classico richiamo prefrontale dovuto a un affondo ciclonico in Atlantico.

Seguirebbe, nel corso della prima settimana di aprile, un nuovo più profondo cambiamento della circolazione atmosferica che potrebbe vedere l’alta pressione spingersi verso nord e masse di aria fredda puntare decisamente in direzione sud. Mediterraneo compreso. C’è davvero il rischio che arrivi un’ondata di freddo più forte e che quindi la Pasqua possa regalarci addirittura delle sorprese nevose.

Insomma, non ci faremo mancare nulla: vivremo una decina di giorni se non addirittura due settimane all’insegna dell’altalena termica e meteorologica.