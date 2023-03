Ed eccoci, non avevamo dubbi: marzo è pronto a stupire. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente delle condizioni meteo climatiche che si stanno per palesar, infatti nei prossimi 10 giorni ne vedremo delle belle.

Anzi, possiamo affermare che vedremo tutto il contrario di tutto: sta per tornare l’Atlantico con le sue correnti miti occidentali, ma anche con delle piogge, poi sarà la volta dell’alta pressione che porterà ancora più sulle temperature e infine potrebbe tornare il freddo. C’è qualcosa di cui stupirsi? Assolutamente no.

D’altronde fin dalle scorse settimane vi stiamo dicendo che marzo, è cosa nota, è considerato un mese totalmente folle. Per carità, non è detto che lo sia ogni volta, però diciamo che se gli è stata affibbiata questa nomea un motivo ci sa no?

Innanzitutto come detto ci stiamo preparando ad accogliere il ritorno delle correnti miti oceaniche, quelle correnti che porteranno la variabilità tipica di questo periodo e che potranno dar luogo anche a delle piogge localmente intense lungo i settori occidentali dello stivale. Non solo, lungo l’arco alpino ci aspettiamo delle nevicate.

Atlantico che come ben sappiamo ha rotto le uova nel paniere all’ondata di gelo che sta investendo parte dell’Europa, anzi una buona fetta del vecchio continente. Se non ci fosse stato l’Atlantico probabilmente il blocco anticiclonica avrebbe retto e l’aria gelida sarebbe giunta sul Mediterraneo. Ma con i se e con i ma non si fa la storia.

Tra l’altro le proiezioni termiche ci dicono che le temperature sono destinate a salire di parecchi gradi, portandosi ben oltre le medie stagionali praticamente su tutte le nostre regioni. Dovremo scoprirci? Assolutamente no, perché a metà mese potrebbe tornare l’aria fredda polare marittima e ricatapultarci improvvisamente in inverno.