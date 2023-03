Non manca molto, d’altronde eravamo consapevoli che da un momento all’altro potessero accadere eventi meteo rilevanti. Sia perché siamo a marzo, sia perché come ben saprete l’atmosfera è molto irrequieta in questo periodo.

Atmosfera che risente delle dinamiche legate al vortice polare, dinamiche che abbiamo ampiamente descritto le scorse settimane è che potrebbero avere risvolti piuttosto pesanti da qui a fine mese e addirittura per gran parte del mese di aprile. Difficile ovviamente dirvi nel dettaglio qualche potrebbe succedere ma possiamo anticiparvi che la variabilità nelle proiezioni modellistiche è sicuramente un segnale importante in vista di una marcata volatilità meteo climatica.

Significa che dobbiamo prepararci al meteo cattivo di marzo, un meteo capace di ribaltoni improvvisi e di fenomeni particolarmente violenti.

Senza andare troppo lontano già nel corso della prossima settimana potrebbero presentarsi temporali di una certa vivacità, ciò perché dovrebbe arrivare aria relativamente fredda Nord atlantica che andrà a scalzare quella decisamente più mite in arrivo nei prossimi giorni e dichiara matrice subtropicale.

Ecco, quando parliamo di contrasti termici parliamo esattamente di questi avvicendamenti improvvisi. Contrasti termici che chiaramente non faranno altro che esaltare l’instabilità atmosferica e conseguentemente si formeranno quelle nubi temporalesche tipiche delle ondate di maltempo primaverili.

Potrebbero scapparci anche le prime grandinate, anche se al momento non preoccupano perché comunque siamo ancora al limite tra la primavera l’inverno e il mare è piuttosto freddo. Andando avanti comunque con la stagione ovviamente anche questi fenomeni tenderanno ad amplificare la propria intensità. Insomma, ci siamo, il meteo cattivo di marzo sta arrivando.