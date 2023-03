In questo periodo bisogna prestare molta attenzione nell’interpretazione dei modelli previsionali. Benché i centri di calcolo internazionali pare abbiano preso una direzione meteo climatica abbastanza lineare, nella variabilità giornaliera delle varie emissioni modellistiche possiamo notare segnali estremamente interessanti.

Guai a dare per scontata l’alta pressione, molto probabilmente avremo delle fasi di bel tempo e anche temperature superiori alle medie stagionali però il rischio meteo è ancora dietro l’angolo.

Potrebbe trattarsi di un rischio calcolato, in quanto tale potremmo cercare di arginare eventuali sorprese ma visto che siamo ancora a marzo è che abbiamo tutta la seconda parte del mese davanti a noi dobbiamo cercare di non sottovalutare alcun aspetto. In primis la possibilità che da qui a fine mese possa effettivamente tornare il freddo.

In realtà in queste ultime ore un po’ di freddo è tornato perché come ben sappiamo una perturbazione nord atlantica sta rapidamente attraversando le nostre regioni provocando letteralmente un crollo delle temperature. Ma come spesso capita in questo periodo si tratta di una toccata e fuga, non certo di un’azione invernale considerevole.

Quindi il rischio che il colpo di coda dell’inverno possa davvero palesarsi c’è e dobbiamo tenerlo in seria considerazione. C’è però anche un altro rischio, che è quello legato la persistenza dell’alta pressione. Sappiamo fin troppo bene che quando una struttura anticiclonica come quella subtropicale inizia a farsi vedere tante volte è difficile da mandare via.

Per questo motivo crediamo che la situazione sia tutta ancora da definire, con scenari meteo climatici che potrebbero cambiare da un momento all’altro anche nelle proiezioni giornaliere dei modelli previsionali esponendoci quindi a dei rischi non indifferenti. Sia in termini di evoluzione, sia in termini di previsione.