Basta fare un giro per la rete per rendersi conto che i paragoni meteo climatici si sprecano. Purtroppo la percezione di una stagione, considerando le diversità climatiche dell’Italia, è molto soggettiva.

Si dovrebbero cercare quegli elementi di oggettività che ci vengono dati dalla meteorologia, in tal modo non si potrebbe di certo affermare che l’inverno in corso sia paragonabile ai due inverni precedenti. Il problema è che la memoria meteorologica spesso e volentieri è troppo corta e ci si dimentica di quello che è successo qualche giorno prima.

In questo caso ci si dimentica che i due inverni precedenti furono assurdi, sia per la carenza di precipitazioni sia per la carenza di freddo. Non è un caso che siano stati entrambi ribattezzati come i peggiori di sempre.

Viene da sé che l’attuale è un inverno decisamente differente, magari non per tutti ma per la maggior parte d’Italia lo è. Solamente per le diverse ondate di freddo che hanno investito le nostre regioni il paragone non reggerebbe. Non reggerebbe neppure in termini di precipitazioni, eccezion fatta per le regioni settentrionali laddove la siccità ahi noi continua.

Teniamo conto poi di un altro aspetto: l’inverno non è ancora finito. Certo, ormai siamo a marzo e il quadro circolatorio europeo potrebbe subire sostanziali scossoni in vista della bella stagione, tuttavia considerando le dinamiche atmosferiche che stiamo da giorni commentando dobbiamo dirvi che spazio per l’inverno ne abbiamo ancora.

Non soffermiamoci alla pura osservazione dei modelli previsionali, cerchiamo di andare oltre riprendere in considerazione tutti quegli elementi che potrebbero influire sull’andamento del mese di marzo. Mese di marzo che secondo noi potrebbe essere veramente scoppiettante, proponendoci abbondanti precipitazioni e diverse ondate di freddo. Pioggia e neve vedrete che saranno spesso protagoniste.