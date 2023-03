Gli estremi meteo climatici, pur in qualche caso spaventando, sono un po’ come una calamita. Sia che si guardi il meteo per passione, sia che ci serva per lavoro, sia che lo si tratti come una materia scientifica a tutti gli effetti non dobbiamo nasconderci: il meteo estremo comunque sia affascina.

Come vi sentite quando viene prevista un’ondata di freddo ma soprattutto quando in previsione c’è la neve? Come vi sentite quando viene prevista un’ondata di caldo epocale? Come vi sentite quando si prevede un periodo di piogge? Come vi sentite quando vengono previsti temporali e grandinate?

Ecco, vorremmo conoscere le vostre risposte perché risponde di non sarebbe fin troppo scontato e facile. Noi di potremmo rispondere che tutte queste condizioni meteo, le abbiamo prese in considerazione praticamente tutte, sono sempre affascinanti. Per noi guardare i modelli di previsione, nelle loro splendide scale di colori, è un lavoro sempre affascinante.

È affascinante soprattutto cercare di capire quale sarà il trend del medio e lungo termine, perché poi sul breve termine una previsione spesso e volentieri è abbastanza semplice la stilare.

Per voi chiaramente il discorso è differente perché a meno che non siate dei meteo appassionati che vanno a spulciare per conto proprio i vari modelli avete modo di sapere come sarà il tempo leggendo quelli che sono gli approfondimenti proposti dagli esperti del settore. Approfondimenti che talvolta tendono a estremizzare un po’ i concetti, approfondimenti che però servono sempre comunque a capire quanto questa materia sia affascinante.

Ovviamente non possiamo minimamente contestare i gusti personali, perché chiaramente c’è chi apprezza una determinata condizione meteorologica piuttosto che un’altra. Però chi veramente apprezza la materia resta quasi ipnotizzato da quelli che sono gli estremi meteo climatici, che possono si spaventare ma è innegabile che attirino sempre.