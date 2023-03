Le proiezioni per la prossima estate già si sprecano. Stanno iniziando ad apparire analisi tali più variegate, prendendo ovviamente in considerazione tutti gli scenari meteo climatici possibili.

D’altronde considerare tutte le ipotesi e più facile, si rischia di meno e le probabilità di azzeccare il trend stagionale crescono notevolmente. Anzi, in questo modo si avrà la possibilità di dire “avevamo ragione”. Peccato che non possiamo minimamente sapere come si svolgerà la prossima estate, se lo sapessimo ovviamente saremmo dei maghi.

Non possiamo prendere in giro nessuno, ci mancherebbe altro. Nostro compito è quello di cercare di capire che cosa potrebbe succedere sulla base di attente analisi dei pattern climatici. Pattern che in questo momento sembrano orientarsi verso una stagione tutto sommato normale, cosa che di questi tempi chiaramente sarebbe già tanto.

Secondo il nostro modesto parere la prima parte dell’estate, in modo particolare il mese di giugno, potrebbe riservare sorprese in termini di precipitazioni e temperature inferiori alle medie stagionali. Ciò perché potrebbero terminare in quel periodo gli effetti degli sconquassi atmosferici che stiamo osservando in questo momento.

Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto ovviamente le probabilità che l’alta pressione possa instaurarsi sul nostro paese saranno più alte, conseguentemente è lecito attendersi temperature al di sopra delle medie stagionali. Anche perché, ahi noi, l’alta pressione sarà sempre quella di matrice subtropicale ovvero proveniente dal Nordafrica.

Le ondate di caldo ci saranno, bisognerà poi capire quanto saranno durature e soprattutto quanto saranno intense. L’anticiclone delle Azzorre, che un tempo era il protagonista dell’estate mediterranea, dovrebbe continuare a faticare. Ciò non toglie però che anche in un contesto di anticiclone africano si possano verificare fasi temporalesche di una certa importanza, soprattutto durante il mese di agosto.

Tirando le somme possiamo dire che sarà un’estate altalenante, con picchi di caldo che di certo non mancheranno ma anche con fasi rinfrescanti temporalesche che potrebbero causare non pochi problemi.