Stilare un bilancio mensile ovviamente non è ancora possibile, diciamo però che le condizioni meteo climatiche di marzo non sono state per nulla esaltanti.

Vero è che fino a questo momento abbiamo avuto variabilità, su questo non si può certo affermare il contrario. Però è stata una variabilità un po’ avara di precipitazioni, che si sono viste solamente a tratti e non sono neppure state particolarmente abbondanti. Idem per quanto riguarda le temperature, certamente altalenanti ma che ultimamente sembrano aver preso una brutta piega verso le anomalie termiche positive.

Questo è sicuramente un primo bilancio, chiaramente adesso dobbiamo aspettare che trascorra la seconda metà mensile però già possiamo dirvi che le premesse non sono per niente entusiasmanti. Non lo sono perlomeno per quanto riguarda la prossima settimana, dopodiché vedremo.

Ma allora quand’è che avverrà quel trambusto atmosferico di cui abbiamo parlato tantissimo le scorse settimane? Dal nostro punto di vista continuiamo a credere che qualcosa di importante possa cadere già nel corso degli ultimi giorni di marzo, diciamo nell’ultima settimana di marzo. Poi toccherà veramente ad aprile cambiare le carte in tavola.

I modelli previsionali che guardano più in là nel tempo effettivamente ci danno già alcune interessanti indicazioni su quello che potrebbe essere lo scenario meteo climatico di inizio aprile, uno scenario meteo climatico dominato dall’instabilità e del fresco. Diciamo pure che potrebbe essere dominato del maltempo.

Aggiungiamo poi che il mese di aprile, anche volendo qualche interessante proiezione mensile, potrebbe riservare dei colpi di scena davvero clamorosi a farci pagare un conto meteo veramente salato. Ecco, se si confida in un periodo ricco di precipitazioni e nella fine della siccità aprile potrebbe essere proprio il mese che stiamo aspettando.