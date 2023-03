Quando si pensava che la primavera potesse dirigersi verso un predominio dell’alta pressione, ecco che il quadro meteo climatico sta per subire un vero e proprio capitombolo.

Ora non vogliamo stare qui a ricordare per l’ennesima volta quali sono le cause di quanto sta per succedere, perché ormai possiamo dire che sta per succedere, ma vogliamo concentrarci soprattutto su quelli che potrebbero essere gli effetti dirompenti di una variazione atmosferica che in tanti avevano ormai accantonato.

Quando si parla di meteorologia non bisogna mai perdere la speranza ma soprattutto bisogna fare delle analisi che abbiano un significato, non tirare a indovinare o fare analisi a casaccio.

Analisi che continuano a dirci maltempo, maltempo che ad aprile potrebbe essere davvero intenso e un assaggio in tal senso lo avremo nella prima decade mensile. Prepariamoci ad una Pasqua tutt’altro che bella, soprattutto prepariamoci a una Pasqua tutt’altro che mite perché a quanto pare le temperature potranno risultare ovunque inferiori alle medie stagionali.

Abbiamo controllato attentamente le proiezioni termiche dei più autorevoli centri di calcolo internazionali, possiamo dirvi senza paura di smentita che molto probabilmente farà fresco se non addirittura freddo.

Sì, avete letto bene: freddo. Attenzione perché non stiamo parlando del freddo primaverile, stiamo parlando di un tipo di freddo invernale capace di far nevicare a bassa o addirittura bassissima quota. Stiamo parlando di possibili ingressi di nuclei di aria fredda dall’Europa nord orientale, un qualcosa che potrebbe stupire ma che in realtà nei mesi di marzo e aprile può succedere soprattutto nel momento in cui l’atmosfera nei mesi precedenti ha manifestato determinati segnali.

Ecco quindi che il cambiamento delle carte in tavola sarà veramente totale, la stagione primaverile proverà a calare un bel poker d’assi.