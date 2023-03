Forse non accadrà o forse si, diciamo che dopo un ulteriore assaggio di primavera nel corso della settimana i modelli previsionali ci dicono che le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare. Cambiare pesantemente.

Nel corso dell’ultimo weekend di marzo il cambiamento potrebbe innescare la discesa di aria fredda verso l’Europa centro orientale. Direte voi: che cosa c’entra tutto questo l’Italia? Beh, diciamo che secondo gli autorevoli centri di calcolo internazionali qualche influenza più o meno consistente potrebbe esserci anche sulle nostre regioni.

C’è chi ipotizza l’ingresso di una rapida saccatura polare, c’è chi invece punta con più decisione verso una vera e propria irruzione di aria fredda sui settori orientali dello stivale.

L’una all’altra soluzione, questo va detto, potrebbero innescare un peggioramento dal sapore invernale. Le temperature dovrebbero crollare, portandosi al di sotto delle medie stagionali, mentre le precipitazioni che localmente risulterebbero intense potrebbero assumere carattere nevoso a quote decisamente interessanti.

Diciamo pure che potrebbero assumere carattere nevoso a quote localmente collinari, ovvio però che dipenda tutto dall’entità del freddo in arrivo. A prescindere da quelli che poi saranno i dettagli previsionali pare comunque che nel corso dell’ultima settimana di marzo il maltempo riesca ritagliarsi uno spazio significativo.

Ed è bene che ciò succeda, perché poi i modelli previsionali che si spingono più in là nel tempo lasciano intravedere una nuova rimonta anticiclonica che potrebbe accompagnarci verso i primi di aprile se non addirittura per tutta la prima settimana del prossimo mese. Con questo però attenzione non vogliamo dirvi che aprile sarà un mese anticiclonico, lungi da noi fare ipotesi che al momento non stanno né in cielo né in terra.