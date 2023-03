Bene, dopo aver imboccato un cambiamento che si potesse definire tale, finalmente i centri di calcolo internazionali mostrano scenari meteo climatici decisamente interessanti.

Scenari orientati in direzione di un cambiamento dell’intero impianto evolutivo su scala emisferica, significa che la distribuzione di alte e basse pressioni in Europa subirà pesanti modifiche. Già nei prossimi giorni vedremo un tentativo dell’alta pressione di spingersi verso nord, questo farà sì che sul Mediterraneo centro-orientale piombi una fredda saccatura di matrice polare.

Ovviamente avremo un peggioramento delle condizioni meteo, peggioramento che a seconda della traiettoria dell’irruzione potrebbe risultare più o meno incisivo.

Non è però questo il punto, qui stiamo cercando di capire se effettivamente questo trambusto atmosferico in atto lascerà il segno potrà dare il via a una fase ben più instabile o addirittura perturbata che in questo momento servirebbe come il pane. Sappiamo infatti che alcune zone d’Italia, soprattutto le regioni settentrionali, stanno patendo una siccità pesantissima.

Bene, anche guardando più in là nel tempo filtra qualche sprazzo di ottimismo perché a quanto pare il mese di aprile potrebbe prendere il via all’insegna del tempo perturbato. Tenete conto che, lo ripetiamo, a livello atmosferico stanno accadendo cose molto importanti ed è per questo che fin dalle scorse settimane vi dicevamo che aprile avrebbe potuto portarci svariate ondate di maltempo e anche temperature inferiori alle medie stagionali.

Al di là dell’aspetto termico, sicuramente rilevante per i meteo appassionati, ciò che conta è portare a casa il risultato ovvero un mese che sia in grado di portare abbondanti precipitazioni in maniera tale da mettere un freno alla siccità e consentirci di inserire preziose risorse idriche all’interno del nostro territorio nazionale.