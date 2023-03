Non sarebbe né la prima né l’ultima volta. Certe condizioni meteo climatiche si possono verificare senza chiedere il permesso, anche perché quando parliamo di meteorologia il permesso non serve.

Siamo a marzo, bene non dimenticarcelo. Anzi, per la precisione abbiamo davanti a noi tutta la seconda metà di marzo e potrebbero accadere cose che al momento non possiamo prevedere. Potrebbero accadere delle cose che nemmeno i centri di calcolo internazionali, tramite loro modelli, sono in grado di prevedere.

Dovessimo rispolverare gli archivi meteorologici troveremmo senz’altro svariati mesi di marzo, anche in epoca recente (basterebbe citare ad esempio il 2005), ricchi di eventi invernali. Attenzione a non stiamo parlando del colpo di coda dell’inverno, stiamo parlando di veri e propri eventi ossia di reiterate azioni fredde con conseguenti nevicate a bassa o addirittura bassissima quota.

Ma senza andare troppo lontano, ricordate che cosa accadde a inizio aprile di un anno fa? Beh, una pesantissima irruzione artica in base delle nostre regioni determinando nevicate a quote collinari in varie zone.

Ecco, le bufere di neve potrebbero verificarsi anche a stagione primaverile in corso, addirittura stagione primaverile avanzata. Mai come quest’anno potrebbero esserci effettivamente i presupposti per osservare qualcosa di estremamente interessante in termini soprattutto di dinamicità e di scambi meridiani.

Confidiamo in un evento invernale importante, poi che debba avvenire da qui a fine mese oppure nel mese di aprile lo vedremo. Fatto sta che le forti nevicate potrebbero effettivamente ripresentarsi e farci pagare il conto eventualmente di una guardia abbassata troppo presto.