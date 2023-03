Sapete perché conta poco? Perché per il momento non dovremmo preoccuparci troppo di rimonta anticicloniche durature. Difatti le condizioni meteo climatiche non sembrano orientate per nulla in direzione di una prosecuzione del caldo anomalo.

Ma perché stiamo parlando di caldo anomalo se in questo momento fa freddo? Beh, molto semplice: perché sta per tornare l’anticiclone africano. Chi ci segue costantemente, chi non perde minimamente i nostri approfondimenti sa infatti che l’attuale crollo termico avrebbe avuto caratteristiche di temporaneità.

Idem per quanto riguarda l’imminente fiammata subtropicale, una fiammata che badate bene trarrà origine da profonde modifiche della circolazione atmosferica su scala europea.

Vero è che le temperature, soprattutto nelle regioni centro-meridionale, su Sardegna Sicilia, saliranno di parecchi gradi e quindi si orienteranno pesantemente al di sopra delle medie stagionali al punto che in alcune località si potrebbero sfiorare persino i 30 °C. Meteo pazzo, direte voi, come darvi torto?

Però sappiamo fin troppo bene che la primavera è fatta di questi saliscendi, di alti e bassi talvolta vertiginosi da affrontare con tutta la pazienza di questo mondo. Marzo comunque sia, volendo confermare il bilancio stilato ultimamente, alla fin fine non è stato un mese così pazzerello come in molti si aspettavano.

È stato un mese tutto sommato abbastanza lineare, un mese che ha portato poche precipitazioni e temperature spesso superiori alle medie stagionali. Diciamo che non è un bilancio sicuramente lusinghiero e che abbiamo necessità di tutt’altre condizioni meteo climatiche. In questo senso confidiamo molto nel mese di aprile e le premesse sembrano essere davvero eccezionali.