Dovessimo chiedervi com’è stato per voi l’inverno, cosa rispondereste? Probabilmente un sondaggio di questo tipo darebbe modo di aprire discussioni meteo climatiche infinite.

L’Italia, spesso e volentieri, presenta condizioni meteorologiche estremamente diverse per via dei microclimi legati a tutta una serie di fattori come ad esempio l’orografia. Inevitabilmente e difficile osservare le stesse condizioni meteorologiche nello stesso momento, così come i bilanci stagionali possono essere totalmente differenti.

Diciamo che se dovessimo trarre un bilancio generale della stagione invernale potremmo senz’altro affermare che tutto sommato è stata positiva. Lo è stata se consideriamo che le proiezioni stagionali davano un inverno peggio dei due precedenti, che ricordiamoci furono classificati come i peggiori di sempre.

Insomma, bastava veramente poca farsi che il bilancio invernale diventasse positivo. In termini di temperatura non sono mancate alcune ondate di freddo che magari non saranno state eccezionali ma sono state in grado di riportare la neve a bassa o bassissima quota in regioni e in zone dove non si vedeva da diverso tempo.

Per quanto riguarda invece le precipitazioni beh qui la situazione cambia. Su alcune regioni è sicuramente stato un inverno tutto sommato nella norma, su altre non lo è stato per niente. Se si continua a parlare di siccità e perché negli scorsi mesi non è piovuto e non è nevicato abbastanza.

È per questo motivo che non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, sappiamo fin troppo bene che se dovessimo dire che per tutti è stato un inverno positivo arriverebbero le critiche, quindi crediamo sia giusto fare il distinguo che vi abbiamo presentato perché in questo modo abbiamo la possibilità di capire realmente come sia stata la stagione invernale. Una stagione invernale comunque “più normale” di quanto ci si potesse aspettare.