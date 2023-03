Situazione sicuramente interessante quella che si prospetta all’orizzonte, situazione che a livello meteo climatico nel corso della prossima settimana dovrebbe proporci qualche interessante cambiamento atmosferico.

Basterà a far sì che il mese di aprile sia più piovoso di marzo? Basterà a far sì che il mese di aprile sia più fresco instabile, o magari più freddo, del suo predecessore? Ovviamente non possiamo rispondervi ora, però è innegabile che ci siamo stufati un po’ tutti delle prese in giro meteo.

Per certi versi è la primavera che ci si poteva aspettare, per altri non lo è affatto. Diciamo che la dinamicità atmosferica c’è, su questo punto non si discute, ma tale dinamicità sta avendo effetti piuttosto limitati in termini di precipitazioni. Se vogliamo porre una pezza alla carenza pluviometrica che continuiamo a registrare in varie zone d’Italia ovviamente c’è bisogno di qualcosa di più.

C’è bisogno di un mese di aprile che faccia effettivamente il mese di aprile, c’è bisogno che le dinamiche atmosferiche delle scorse settimane riescano a instaurarsi in modo decente, c’è bisogno insomma che la situazione subisca una spallata così da poter commentare finalmente perturbazioni degne di questo nome.

A questo punto non ci interessa che faccia freddo, il freddo semmai rappresenterebbe un elemento a corredo, a questo punto ci interessa che le precipitazioni riescano a prendere il sopravvento prima che sia troppo tardi.

Ricordiamoci infatti che stiamo procedendo velocemente in direzione dell’estate, già a maggio potrebbe portarci le prime forti ondate di caldo per cui è necessario che aprile si dia una mossa e magari che anche l’ultima settimana di marzo possa rappresentare in qualche modo uno snodo cruciale verso il cambiamento.