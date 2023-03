In un recente approfondimento ci siamo occupati di un bilancio ormai definitivo inerente il mese di marzo. Le condizioni meteo climatiche non sono state certo indimenticabili, le precipitazioni sono state spesso e volentieri carenti mentre le temperature frequentemente al di sopra delle medie stagionali.

Un mese che peraltro ci sta per salutare con una nuova fiammata africana che farà dimenticare in men che non si dica l’aria fredda affluita ultimamente.

Ora però è giusto concentrarsi su aprile, un mese che potrebbe riservare parecchie sorprese sotto tutti i punti di vista. Di sicuro, carte alla mano, non esordirà nel migliore dei modi nel senso che se ci si aspettava una prosecuzione del bel tempo delle temperature tardo primaverili si resterà delusi.

Inizierà al contrario all’insegna della instabilità atmosferica a causa di un profondo cambiamento della circolazione atmosferica su scala europea. Vi sono ancora delle incertezze circa gli effetti che tale cambiamento potrebbe avere sulle nostre regioni, diciamo che al momento un po’ tutti i centri di calcolo internazionali sono orientati nel dirci che prevarrà l’instabilità.

Instabilità significa che non avremo bel tempo, questo è evidente, bensì giornate caratterizzate da improvvisi annuvolamenti e precipitazioni localmente intense. Potrebbero affacciarsi temporali, grandinate, qualche nubifragio, ma anche delle nevicate sui rilievi a quote localmente interessanti.

Non escludiamo però che l’instabilità possa tramutarsi in vero e proprio maltempo, infatti alcune proiezioni continuano a sostenere un approfondimento ciclonico proprio sulle nostre regioni anche a causa di un irruzione di aria fredda che potrebbe pertanto dar luogo a un colpo di coda dell’inverno più consistente duraturo rispetto all’attuale.

Volendo concludere possiamo dirvi che tutto il mese di aprile potrebbe essere caratterizzato da frequente instabilità atmosferica, ben più di quanto non sia avvenuto nel mese di marzo.