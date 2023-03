Bene, passati giorni di tepori primaverili ci siamo tuffati improvvisamente all’interno di uno scenario meteo climatico tipicamente invernale.

Il quadro meteorologico è cambiato in quattro e quattr’otto, confermando quanto la primavera sia in grado di riservare colpi di scena in men che non si dica. D’altronde lo avevamo predetto, nel corso della seconda metà di marzo ci sarebbe stato spazio per un colpo di coda dell’inverno e molto probabilmente non sarebbe stato neppure l’ultimo.

Effettivamente non sarà l’ultimo, perché a quanto pare nel corso delle prossime settimane e quindi nel mese di aprile circolazione atmosferica europea subirà profonde modifiche. Ben più profonde di quelle che stanno portando il freddo sulle nostre regioni, di fatti un po’ tutti i centri di calcolo internazionali confermano quelle che erano delle sensazioni che avevamo manifestato tempo fa.

Al di là di ciò che potrebbe accadere, sia in termini di temperature in termini di precipitazioni, è importante sottolineare un aspetto: siamo in primavera.

Probabilmente non c’è bisogno di ricordarlo a nessuno, ma c’è bisogno di dirvi che anche eventuali rigurgiti invernali rientrano totalmente nel campionario delle condizioni meteo climatiche primaverili. Anzi, come vi abbiamo detto tante volte aprile potrebbe essere addirittura peggio di marzo perché in fondo in fondo il mese che ormai si avvia alla conclusione è stato meno vivace di quanto ci aspettassimo.

I motivi ci sono, le complesse dinamiche atmosferiche che hanno riguardato il vortice polare hanno impiegato del tempo per riversarsi sopra le nostre teste. Un tempo che è stato lungo ma proprio perché la dinamica è stata lenta potrebbe avere ripercussioni per ampi tratti della stagione primaverile. Per questo motivo siamo sempre più convinti che le prossime settimane potranno riservare dei colpi di scena non indifferenti.

Prepariamoci soprattutto a sbalzi termici imponenti, che potrebbero portarci primi caldi ma anche importanti irruzioni di aria fredda.