Che Marzo stiamo vivendo dal punto di vista meteo? Nonostante qualche sbalzo, possiamo dire che il trend di questo mese è caratterizzato da temperature in genere sopra la media e da poche piogge. La siccità del Nord Italia si fa sempre più preoccupante ed è quanto mai evidente la necessità di un cambio di marcia.

Le premesse di Marzo erano ben altre e più in generale della stagione primaverile. C’è tempo per cambiare? Probabilmente ancora sì ed il meteo ci ha insegnato di non dare nulla per scontato. Le proiezioni dei centri meteo individuano la fine di Marzo come momento chiave per un possibile cambiamento.

La circolazione potrebbe mutare proprio alla fine del mese con un possibile sbocco verso condizioni meteo più perturbate. Trattandosi di una tendenza ancora lontana, non si può essere per il momento sicuri di questa eventuale svolta, che potrebbe avere ripercussioni nel mese di Aprile.

Manca ormai poco all’inizio di Aprile, un mese che talvolta può assumere connotati sorprendenti. Non sono mancati i mesi di Aprile dal volto invernale, tanto da risultare talvolta più freddo di Marzo. Viceversa, Aprile può essere già l’anticamera dell’estate, con ondate di caldo precoce davvero notevoli.

Prime ondate di caldo estivo, meteo di Primavera sempre più estremo

Le tendenze stagionali individuano un Aprile probabilmente più caldo del normale che potrebbe vedere una ripresa di piogge al Nord che sarebbe fondamentale. I primi caldi potrebbero andare a braccetto con temporali anche violenti, non ci sarebbe da sorprendere visto che Aprile può vedere contrasti termici esplosivi.

Avremo caldo oppure no? A volte si passa da fasi freddo invernale ad ondate di caldo estivo, con i primi 30 gradi dell’anno. C’è da sperare che non arrivi l’Anticiclone Africano, che tuttavia ad onor del vero stiamo già vedendo timidamente a Marzo, a seguito di affondi ciclonici in Atlantico verso la Penisola Iberica.

Gli ultimi decenni ci insegnano che sono sempre più ricorrenti i mesi di aprile caratterizzati da fiammate di caldo estivo incredibili, ma al tempo stesso non sono mancati ritorni di gelo e neve eccezionali, come accadde per esempio nel 2003. In quello stesso anno seguì poi l’estate estrema di caldo atroce.

Da inizio anni 2000 il maggiore trend verso il riscaldamento ha riguardato proprio i mesi di aprile e maggio . Lo scorso anno ad esempio l’Estate arrivò piena già a Maggio. Le fasi di caldo estivo ad Aprile sono comunque sempre più frequenti, anche se poi non necessariamente anticipano un’Estate rovente