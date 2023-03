E’ un rischio concreto, c’è poco da girarci attorno. Se qualcuno ha dato un’occhiata alle proiezioni meteo climatiche delle ultime ore, ovvero alle varie emissioni dei modelli previsionali, non potrà non aver notato che la configurazione a livello europeo potrebbe facilitare irruzioni di aria fredda per un lungo periodo.

Diciamo che potrebbero tramutarsi in realtà quelle che fino a poco tempo fa erano sensazioni, poi diventate ipotesi più concrete dopo aver preso atto delle profonde modifiche che stavano avvenendo a livello atmosferico.

Sappiamo fin troppo bene che in tanti vorrebbero sentirsi dire che il bel tempo prenderà presto il sopravvento o comunque che potremmo mettere via i giubbotti invernali, però alla luce di quanto scritto finora non è ancora arrivato il momento. Anzi, è bene che il vestiario invernale venga rispolverato perché molto probabilmente ne avremo bisogno per un lungo periodo.

I centri di calcolo internazionali capaci di spingersi più in là nel tempo con le loro visioni ci dicono infatti che la configurazione barica potrebbe restare tale per tutta la prima metà di aprile, forse addirittura oltre. Stiamo parlando di una chiara tendenza dell’alta pressione a spingersi in direzione nord, quindi a strutturare un blocco delle correnti atlantiche e contestualmente a facilitare la discesa di aria fredda verso sud.

Certo, non è matematico che il Mediterraneo sia uno degli obiettivi principali però al momento i vari modelli ci fanno vedere proprio questo, ovvero un Mediterraneo alle prese con frequenti impulsi di aria fredda di matrice chiaramente artica.

Ecco allora che potrebbe nevicare abbondantemente sui nostri rilievi ma se le temperature dovessero essere quelle proposte da alcune proiezioni termiche ci si dovrebbe stupire se la neve riuscisse a spingersi anche a quote decisamente basse. Insomma, sarà ancora inverno.