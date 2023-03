Le grandinate con chicchi di grosse dimensioni sono un fenomeno meteorologico che può causare danni significativi a colture, proprietà ed anche persone. Per comprendere la formazione delle grandinate con chicchi di grosse dimensioni è necessario considerare i processi fisici che si verificano all’interno delle tempeste convettive, che sono le principali responsabili della formazione della grandine.

Le tempeste convettive, ovvero i temporali, specie quelli a supercella, si formano quando l’aria calda e umida si innalza nell’atmosfera e incontra aria più fredda. Questo provoca la formazione di nuvole a sviluppo verticale, note come cumulonembi, che possono raggiungere altezze di oltre i 10 chilometri. All’interno dei cumulonembi, le correnti ascensionali di aria calda e umida si incontrano con correnti discendenti di aria fredda e secca dando luogo a un ciclo di convezione.

Le grandinate si formano all’interno delle tempeste convettive quando le correnti ascensionali trasportano goccioline d’acqua verso l’alto nell’atmosfera fredda, dove si congelano in cristalli di ghiaccio. I cristalli di ghiaccio possono crescere attraverso un processo di accrescimento di deposizione, in cui il vapore acqueo si deposita direttamente sulla superficie del cristallo di ghiaccio, oppure attraverso un processo di accrescimento di collisione, in cui i cristalli di ghiaccio si uniscono tra loro per formare goccioline di dimensioni maggiori.

Quando le correnti ascensionali non sono in grado di sostenere il peso delle goccioline di ghiaccio, queste cadono verso il basso, incontrando nuovamente l’aria calda e umida al di sotto della nuvola. In questo modo, le goccioline di ghiaccio possono fondersi parzialmente o completamente, dando luogo alla formazione di chicchi di grandine di dimensioni variabili.

Le dimensioni dei chicchi di grandine dipendono da diversi fattori, tra cui la temperatura e l’umidità dell’aria, la velocità delle correnti ascensionali e discendenti all’interno della tempesta, e il tempo trascorso all’interno della nuvola. In alcuni casi, i chicchi di grandine possono raggiungere dimensioni notevoli, anche superiori ai 5 cm di diametro.

Le grandinate con chicchi di grosse dimensioni possono causare danni significativi a colture, ma anche alla vegetazione spontanea. Inoltre, le grandinate possono danneggiare veicoli, tetti e altre infrastrutture, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza di persone e animali.

Per prevenire i danni causati dalle grandinate sono disponibili diverse tecniche come l’utilizzo di reti di protezione per le colture. Sono assai scadenti in Italia i sistemi di allerta meteo precoce, anzi, non ci sono affatto.

La grandine è da sempre un fenomeno meteo, ovvero una meteora, molto insidiosa.