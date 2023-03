Il meteo con una notte tropicale è un periodo notturno in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20°C. Questo fenomeno è tipico delle regioni tropicali e subtropicali, dove le temperature sono generalmente elevate durante tutto l’anno.

Tale fenomeno si è diffuso anche all’Italia durante l’estate, dove negli ultimi 30 anni il numero di notti tropicali è ben più che raddoppiato, con un aumento galoppante nel Nord del Paese. Il fenomeno è particolarmente rilevante nelle aree metropolitane, dove d’estate è ormai endemico, specie in Val Padana. Le notti di città come Milano sono tipicamente caratterizzate, d’estate, da temperatura minima sopra, o uguale ai 20°C.

Le notti possono essere molto calde ed anche umide, rendendo difficile il riposo e aumentando il rischio di malattie e stress associato alla lunga permanenza al caldo. Le notti tropicali hanno un impatto negativo sulla salute umana, in particolare nelle medie latitudini, questo soprattutto per le persone anziane, i bambini e le persone con malattie croniche.

Le notti tropicali sono un fenomeno sempre più comune in tutto il Mondo, non solo in Italia, anche in regioni che tradizionalmente non hanno temperature così elevate durante la notte. È stata osservata una sensibile crescita di tali eventi in Europa centrale e Francia. Questo fenomeno è associato ai cambiamenti climatici, che stanno causando un aumento delle temperature medie in tutto il Pianeta.

Per mitigare gli effetti delle notti tropicali, sono necessarie misure di adattamento come la creazione di sistemi di raffreddamento urbano, la promozione di comportamenti che riducano l’impatto sull’ambiente e la sensibilizzazione della popolazione sui rischi associati alle temperature elevate durante la notte. Inoltre, è importante promuovere la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e adottare politiche per ridurre le emissioni di gas serra e prevenire futuri eventi meteorologici estremi.

Le notti tropicali generano energia che viene sfruttata dalle aree temporalesche, incrementandone la loro intensità. Ormai, è divenuto sempre più frequente osservare tempeste di fulmini, o tempeste elettriche associate ai temporali. Questo fenomeno è osservabile soprattutto nel Nord Italia, ma negli ultimi anni lo abbiamo registrato anche al Centro, il Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia.

Le notti tropicali innescano maggiore violenza del meteo estremo.