A Trieste il tempo sarà bello e la temperatura massima sarà particolarmente mite fino a giovedì incluso. Venerdì si prevede un aumento della nuvolosità, con possibile comparsa di qualche pioggia. Sabato il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, ma ancora mite. Domenica potrebbe esserci un aumento della nuvolosità con precipitazioni, e non è esclusa la formazione di temporali. A partire da lunedì, potrebbe esserci il rischio di temporali che potrebbe durare vari giorni durante la prossima settimana, in un contesto meteorologico tipico del mese di marzo.

Il clima a Trieste a marzo può essere ancora abbastanza freddo, con temperature che di solito variano tra i 5 e i 12 gradi Celsius. Tuttavia, le giornate possono essere anche piuttosto miti, specialmente verso la fine del mese. È possibile che ci siano alcune giornate con pioggia e temporali, ma in generale il tempo è caratterizzato da alternanza di schiarite e nuvole.

Per godersi appieno il clima di Trieste a marzo, è consigliabile vestirsi a strati per potersi adattare ai cambiamenti di temperatura improvvisi. In particolare, è importante portare con sé un ombrello o un impermeabile, in caso di pioggia. Inoltre, la città offre molte attrazioni turistiche, come il Castello di Miramare, il Museo Revoltella e il Teatro Romano, che possono essere visitate anche in caso di maltempo.

In generale, la primavera è un buon momento per visitare Trieste, poiché la città si risveglia dopo l’inverno e si prepara per la stagione estiva. La città offre molte attività, come passeggiate sul lungomare, visite ai mercati locali e assaggi della cucina tipica triestina. Inoltre, la vicinanza al mare rende la città ancora più attraente, specialmente in caso di tempo soleggiato.

In sintesi, a Trieste si prevede un tempo piuttosto mite fino a giovedì, con un possibile aumento della nuvolosità e della pioggia a partire da venerdì. Sabato il cielo sarà nuvoloso ma ancora mite, mentre domenica potrebbe esserci un aumento della nuvolosità e il rischio di temporali. Nel complesso, la città offre molte opportunità per godersi il clima e le attrazioni turistiche, sia in caso di bel tempo che di maltempo.

Martedì 21 marzo: sereno. Temperatura da 5°C a 18°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 21 km/h.

Mercoledì 22: quasi sereno. Temperatura da 8°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 23: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 19°C. Vento medio 6 km/h da Ovest, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 24: molto nuvoloso. Temperatura da 10°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 27 km/h.

Sabato 25: molto nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 15 km/h.

Domenica 26: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 25 km/h.

Lunedì 27: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 5°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Martedì 28: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 7°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 20 km/h.

Mercoledì 29: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 8°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 11 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 22 km/h.

Giovedì 30: coperto. Temperatura da 6°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per TRIESTE ». Il meteo attuale a TRIESTE e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia