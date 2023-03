Meteo in peggioramento nelle prossime ore su Torino, con la possibilità notturna di un temporale. La probabilità di un evento temporalesco su Torino sembra essere medio-basso, ma considerata l’estrema variabilità atmosferica di queste ore in Europa, non è affatto da escludere, anche perché il Piemonte sarà interessato dalla perturbazione proveniente dalla Francia.

E già a due passi da Torino, verso le Alpi, sono attese intense cadute di neve, e non è da escludere anche che ci saranno temporali nevosi. Torino continua a patire, come tante città del Nord Italia, la siccità. La barriera alpina ostacola il transito delle perturbazioni atmosferiche, ma la novità che stiamo osservando in questo momento sancisce l’inizio della vera e propria primavera meteorologica, con la formazione di perturbazioni temporalesche in Europa, e queste notoriamente riescono a superare la barriera delle Alpi e finalmente dare la pioggia a Torino.