Meteo TORINO. Come noterete dalla previsione meteo, la temperatura è attesa in deciso aumento, il tutto con fortissime anomalie, pertanto, rispetto alla media del mese di marzo. Difficilmente ci saranno piogge, quelle attese nel meteo del lungo termine saranno da confermare. Però, torniamo ancora a parlare di temperatura, perché quelle attese sanno di piena primavera, altro che marzo. Con un tempo così, come quello previsto, saranno maggiori le possibilità di avere colpi di coda di meteo invernale più avanti.

Il clima di Torino a marzo è ancora piuttosto freddo, ma le temperature iniziano ad aumentare gradualmente verso la fine del mese. La temperatura media diurna a marzo è di circa 11 gradi Celsius, con una temperatura minima notturna media di circa 2 gradi Celsius.

Le precipitazioni a Torino a marzo sono abbastanza comuni, con una media di circa 10 giorni di pioggia durante il mese. Tuttavia, le giornate di sole possono essere molto piacevoli, specialmente verso la fine del mese.

In generale, si consiglia di vestirsi a strati durante la visita a Torino in marzo, poiché le temperature possono variare notevolmente durante il giorno. È anche consigliabile avere un ombrello o un impermeabile a portata di mano in caso di pioggia.

Domenica 5 marzo: quasi sereno. Temperatura da 2°C a 15°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse. Temperatura da 3°C a 14°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 9 km/h.

Martedì 7: nubi sparse. Temperatura da 3°C a 14°C. Vento medio 1 km/h da Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 15°C. Vento medio 2 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 12 km/h.

Giovedì 9: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 16°C. Vento medio 4 km/h da Est, raffica massima 10 km/h.

Venerdì 10: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 20°C. Vento medio 7 km/h da Ovest, raffica massima 25 km/h.

Sabato 11: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Est, raffica massima 14 km/h.

Domenica 12: sereno. Temperatura da 10°C a 21°C. Vento medio 14 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 25 km/h.

Lunedì 13: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 8°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 9 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Martedì 14: coperto con pioggia. Temperatura da 6°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 9 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

