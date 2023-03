Il meteo di Potenza, in Basilicata, sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e vento a tratti anche molto sostenuto nei prossimi giorni. Tuttavia, è atteso un sensibile peggioramento per lunedì, con temporali e forte calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì 31 marzo

Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e vento molto sostenuto a tratti. Le temperature saranno comprese tra 9°C e 16°C, con zero termico a circa 3200 metri.

Sabato 1 aprile

Anche sabato ci sarà una prevalenza di nubi sparse e vento molto sostenuto a tratti. Le temperature saranno leggermente più basse, comprese tra 7°C e 14°C, con zero termico a circa 2800 metri.

Domenica 2

Domenica il cielo sarà nuvoloso con piogge sparse e vento molto sostenuto a tratti. Le temperature saranno comprese tra 6°C e 12°C, con possibilità di pioggia al 70% per 1mm e zero termico a circa 2100 metri.

Lunedì 3

Per lunedì è previsto un sensibile peggioramento del tempo, con copertura nuvolosa, rovesci e vento molto sostenuto a tratti. Le temperature saranno tra i 6°C e gli 8°C, con possibilità di pioggia al 90% per 28mm e zero termico a circa 1700 metri.

Martedì 4

Martedì sarà caratterizzato da molte nuvole, pioggia e neve, e vento sostenuto. Le temperature saranno molto basse, con un range tra -2°C e 7°C, e zero termico a circa 1100 metri.

Mercoledì 5

Mercoledì ci saranno ancora nubi sparse, con temperature comprese tra -2°C e 10°C, e zero termico a circa 1300 metri.

Giovedì 6

Giovedì si prevede un clima quasi sereno, con temperature che si alzeranno tra 2°C e 12°C, e zero termico a circa 1900 metri.

Venerdì 7

Anche venerdì il cielo sarà coperto, con temperature tra 3°C e 12°C e zero termico a circa 2100 metri.

Sabato 8

Sabato sarà caratterizzato da molte nuvole, qualche pioggia e vento a tratti. Le temperature saranno basse, con un range tra 2°C e 9°C, e zero termico a circa 1600 metri.

Il meteo di Potenza, in Basilicata, sarà caratterizzato da nuvolosità irregolare e vento a tratti anche molto sostenuto nei prossimi giorni, ma con un sensibile peggioramento previsto per lunedì, con temporali e forte calo termico. Consigliamo quindi di prestare attenzione alle previsioni meteo e di prendere le dovute precauzioni.