A Perugia è previsto un bel tempo con temperature piuttosto miti per il periodo, in linea con la stagione primaverile. Anche il fine settimana dovrebbe essere abbastanza buono, sebbene con un aumento della nuvolosità e un rinforzo del vento. Tuttavia, a partire da domenica è prevista una fase di instabilità atmosferica con la possibilità di sporadici temporali.

Il clima a Perugia nel mese di marzo è caratterizzato da una notevole variabilità atmosferica, con giornate che alternano il sole ad altre grigie e fresche, in attesa della vera esplosione primaverile.

Per godere appieno del clima di Perugia a marzo, è importante vestirsi in modo adeguato per adattarsi ai cambiamenti di temperatura. In particolare, è consigliabile portare con sé un ombrello o un impermeabile in caso di pioggia improvvisa.

Perugia è una città che offre molte attrazioni turistiche, tra cui il Duomo, il Palazzo dei Priori e la Fontana Maggiore. Inoltre, la città è famosa per la sua cucina, che include piatti come le lasagne alla spoletina, le tagliatelle al tartufo e il prosciutto di Norcia. In questo periodo dell’anno, inoltre, è possibile partecipare a diverse sagre enogastronomiche locali, come la Fiera del Cioccolato di Perugia.

In sintesi, a Perugia si prevede un bel tempo con temperature miti fino a domenica, seppure con un aumento della nuvolosità e del vento nel fine settimana. A partire da domenica, è attesa un’instabilità atmosferica con la possibilità di sporadici temporali. Nonostante la variabilità del clima in questo periodo dell’anno, la città offre molte attrazioni turistiche e culinarie da non perdere.

Martedì 21 marzo: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 30 km/h.

Mercoledì 22: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 16°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Giovedì 23: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 16°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 24: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 11 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 48 km/h.

Sabato 25: nuvoloso. Temperatura da 8°C a 18°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 15 km/h.

Domenica 26: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 8°C a 17°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 17 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 42 km/h.

Lunedì 27: nubi sparse con rovesci. Temperatura da 7°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Martedì 28: nuvoloso. Temperatura da 4°C a 14°C. Vento medio 12 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 35 km/h.

Mercoledì 29: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 5°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 9 km/h.

Giovedì 30: coperto. Temperatura da 5°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

