A Napoli il tempo è tornato soleggiato, con precipitazioni residue solo martedì e ampie schiarite nei giorni successivi. Le temperature massime si manterranno intorno ai 18-19°C e il fine settimana si prevede soleggiato. Lunedì c’è la possibilità di qualche piovasco, ma la situazione sarà da confermare nei giorni successivi. È possibile che si verifichi un aumento della nuvolosità con qualche precipitazione sparsa, ma le temperature rimarranno estremamente primaverili.

Il clima a Napoli in questo periodo dell’anno è tipicamente primaverile, con temperature ben al di sopra della media e simili a quelle che si registrano solitamente nel mese di aprile.

Per godere appieno del clima di Napoli a marzo, è consigliabile vestirsi a strati per potersi adattare ai cambiamenti improvvisi di temperatura. In particolare, è importante portare con sé un ombrello o un impermeabile in caso di pioggia improvvisa.

Napoli è una città ricca di attrazioni turistiche, tra cui il Museo Archeologico Nazionale, il Duomo di San Gennaro e il Castel dell’Ovo. Inoltre, la città è famosa per la sua cucina, che include piatti come la pizza napoletana, la mozzarella di bufala e il babà. In questo periodo dell’anno, è possibile partecipare a diverse sagre enogastronomiche locali, come la Sagra del Limone e la Sagra della Salsiccia.

In sintesi, a Napoli il tempo è tornato soleggiato con ampie schiarite e temperature estremamente primaverili. Il clima di marzo a Napoli è simile a quello di aprile, con temperature sopra la media. La città offre molte attrazioni turistiche e culinarie da non perdere, che possono essere apprezzate in qualsiasi condizione meteorologica.

Martedì 21 marzo: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 21 km/h.

Mercoledì 22: nubi sparse. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Giovedì 23: nubi sparse. Temperatura da 10°C a 18°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Venerdì 24: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 18°C. Vento medio 6 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 28 km/h.

Sabato 25: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 19°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Domenica 26: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Vento medio 11 km/h da Sud, raffica massima 22 km/h.

Lunedì 27: nubi sparse con rovesci. Temperatura da 12°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 29 km/h.

Martedì 28: nubi sparse. Temperatura da 11°C a 18°C. Vento medio 12 km/h da Sud, raffica massima 23 km/h.

Mercoledì 29: molto nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 12°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 18 km/h da Ovest, raffica massima 30 km/h.

Giovedì 30: coperto. Temperatura da 10°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per NAPOLI ». Il meteo attuale a NAPOLI e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia