Meteo NAPOLI. C’è aria di primavera, un cambiamento imponente si potrebbe concretizzare nel corso della prossima settimana. Ma attenzione alle sorprese perché siamo a marzo, ed è notoriamente un mese molto variabile. E anche le previsione che vediamo qui nel seguito mostrano concrete possibilità di avere cielo nuvoloso con piovaschi, mentre la temperatura è attesa in aumento.

Il clima di Napoli a marzo è generalmente piacevole, con temperature più miti rispetto ai mesi invernali. La temperatura media diurna a marzo è di circa 15 gradi Celsius, con una temperatura minima notturna media di circa 8 gradi Celsius.

Le precipitazioni a Napoli a marzo sono abbastanza comuni, con una media di circa 9 giorni di pioggia durante il mese. Tuttavia, le giornate di sole possono essere molto piacevoli e la primavera inizia a farsi sentire.

In generale, si consiglia di vestirsi a strati durante la visita a Napoli in marzo, poiché le temperature possono variare notevolmente durante il giorno. È anche consigliabile avere un ombrello o un impermeabile a portata di mano in caso di pioggia.

Marzo è un buon momento per visitare Napoli perché i luoghi turistici sono meno affollati rispetto ai mesi estivi e le temperature sono più miti rispetto all’estate calda e umida di Napoli.

Domenica 5 marzo: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 7 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 30 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 10°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 35 km/h.

Martedì 7: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 34 km/h.

Mercoledì 8: nubi sparse con piovaschi. Temperatura da 11°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 11 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Giovedì 9: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 10 km/h da Sud, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 10: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 13°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 29 km/h.

Sabato 11: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Vento medio 10 km/h da Sud, raffica massima 22 km/h.

Domenica 12: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 13 km/h da Ovest, raffica massima 22 km/h.

Lunedì 13: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Vento medio 12 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 22 km/h.

Martedì 14: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 12°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 21 km/h da Ovest, raffica massima 35 km/h.

