C’è un modesto rischio di temporale anche su Milano nelle prossime ore, probabilmente dopo la mezzanotte, quando transiterà il fronte freddo che attualmente si trova ormai in Svizzera, dove sta causando temporali con rovesci di grandine e pioggia.

A dire il vero le previsioni meteo su Milano non sono particolarmente ottimistiche per avere grosse quantità di precipitazione, anzi, dovrebbe nel caso migliore esserci un passaggio estremamente veloce e rapido, forse senza tuoni e fulmini ma solo qualche scroscio d’acqua. Rammentiamo che Milano patisce un fortissimo deficit pluviometrico, e la siccità sembra essere infinita, oltre che associata a temperature abnormi come anomalia.

E le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono affatto buone, non è prevista pioggia. E addirittura spostandoci più avanti nel tempo le probabilità di pioggia sembrano ancora essere scarse, molto aleatorie nel caso migliore.