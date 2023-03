Meteo MILANO. Nei prossimi giorni a Milano sarà possibile godere di un tempo stabile e soleggiato, con ampie schiarite che si alterneranno alle poche nubi presenti. Le temperature tenderanno ad alzarsi raggiungendo picchi primaverili inusualmente precoce, portando così le condizioni meteo più in linea con l’aprile che non con il marzo. Tuttavia, verso la metà della prossima settimana potrebbero manifestarsi delle condizioni instabili atmosferiche, accompagnate da addensamenti nuvolosi durante le ore del pomeriggio e anche qualche occasionale sporadico piovasco. Fortunatamente almeno per i primi sette giorni previsti la situazione rimarrà ottima e abbastanza soddisfacente.

Martedì 21 marzo: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 19°C. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Mercoledì 22: quasi sereno. Temperatura da 8°C a 20°C. Vento medio 3 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 23: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 8 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 29 km/h.

Venerdì 24: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 23 km/h.

Sabato 25: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Domenica 26: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 12°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 19°C. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Martedì 28: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 8°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Mercoledì 29: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 9°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 30: coperto con pioggia. Temperatura da 8°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 16 km/h.

