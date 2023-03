Meteo MILANO. Innanzitutto, aumenteranno le temperature minime con un’interruzione dell’inversione termica. La nuvolosità tenderà ad aumentare. La possibilità di pioggia, come noterete nel seguito, sembra essere ancora molto scarsa. Infatti, le perturbazioni giungeranno da nord ovest, e le Alpi ne ostacoleranno il transito su Milano e la Lombardia, dove ci sarà la nota ombra pluviometrica. Non è da escludere una nuova puntatina ai 20 gradi Celsius.

Ma come dev’essere il clima di marzo a Milano?

Il clima di Milano a marzo è generalmente ancora abbastanza freddo, anche se le temperature iniziano ad aumentare gradualmente verso la fine del mese. La temperatura media diurna a marzo è di circa 12 gradi Celsius, con una temperatura minima notturna media di circa 4 gradi Celsius.

Le precipitazioni a Milano a marzo sono abbastanza comuni, con una media di circa 8 giorni di pioggia durante il mese. Tuttavia, le giornate di sole possono essere molto piacevoli, specialmente verso la fine del mese.

In generale, si consiglia di vestirsi a strati durante la visita a Milano in marzo, poiché le temperature possono variare notevolmente durante il giorno. Inoltre, è sempre consigliabile avere un ombrello o un impermeabile a portata di mano in caso di pioggia.

Domenica 5 marzo: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Lunedì 6: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 28 km/h.

Martedì 7: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Mercoledì 8: nubi sparse. Temperatura da 6°C a 15°C. Vento medio 4 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Giovedì 9: coperto. Temperatura da 7°C a 15°C. Vento medio 3 km/h da Sud, raffica massima 7 km/h.

Venerdì 10: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Vento medio 9 km/h da Ovest, raffica massima 20 km/h.

Sabato 11: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 18°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 13 km/h.

Domenica 12: quasi sereno. Temperatura da 9°C a 21°C. Vento medio 11 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Lunedì 13: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 13 km/h da Est, raffica massima 21 km/h.

Martedì 14: coperto con pioggia. Temperatura da 6°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

