Il meteo di Bologna, in Emilia Romagna, prevede una giornata di venerdì caratterizzata da nubi sparse e molto vento a tratti. Le temperature si aggireranno tra i 10°C e i 20°C, con lo Zero Termico che si attesterà intorno ai 2700 metri.

Per sabato, invece, il tempo si presenterà sereno e ventoso a tratti, con temperature comprese tra gli 8°C e i 21°C e lo Zero Termico che scenderà a circa 2100 metri.

Domenica tornerà il rischio di temporali, con nubi dense e vento a tratti. La probabilità di pioggia sarà del 90% per circa 5 mm e le temperature si abbasseranno, con valori che andranno dai 8°C ai 15°C. Lo Zero Termico si attesterà intorno ai 1900 metri.

Lunedì ci saranno nuovamente dei piovaschi, anche se poco nuvoloso, con vento molto forte a tratti. La probabilità di pioggia sarà del 90% per circa 4 mm e le temperature si aggireranno tra i 9°C e i 17°C, con lo Zero Termico che si abbasserà a circa 1700 metri.

Martedì si prevedono nubi sparse, con temperature minime di 5°C e massime di 13°C e lo Zero Termico a circa 1500 metri.

Mercoledì il tempo sarà poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 5°C e i 16°C e lo Zero Termico che risalirà a circa 1900 metri.

Giovedì ci saranno di nuovo nubi sparse, con temperature comprese tra i 7°C e i 18°C e lo Zero Termico che si aggirerà intorno ai 2100 metri.

Venerdì saranno di nuovo presenti dei rovesci, con la probabilità di pioggia al 90% per circa 5 mm. Le temperature saranno comprese tra i 9°C e i 16°C, con lo Zero Termico che si attesterà intorno ai 2000 metri.

Sabato ci saranno nubi sparse, con temperature che varieranno dai 9°C ai 17°C e lo Zero Termico che si aggirerà intorno ai 2000 metri.

In generale, si prevedono altri temporali nella zona di Bologna e un calo della temperatura notturna a metà settimana. È consigliabile prestare attenzione alla previsione del tempo per organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.

In sintesi

In conclusione, il meteo di Bologna, in Emilia Romagna, sarà caratterizzato da temporali alternati a giornate con nubi sparse e vento a tratti. Le temperature saranno complessivamente miti, ma si avrà un certo calo termico notturno a metà settimana. Si consiglia di seguire le previsioni del tempo per programmare al meglio le proprie attività.